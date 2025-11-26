同居している100歳の母親の口をおさえるなどし、殺害したとして、東京・町田市に住む79歳の男が殺人の疑いで逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、東京・町田市に住む無職・渡部眞人容疑者（79）で、25日午後1時ごろ、同居する母親のまさこさん（100）の口をおさえるなどして殺害した疑いがもたれています。警視庁によりますと、午後2時ごろに渡部容疑者から「母を殺した。介護に疲れた」と110番通報があり、まさこさんは