天皇ご一家は２５日、東京アクアティクスセンター（東京都江東区）で行われたデフリンピック東京大会の水泳競技を観戦された。天皇陛下は観戦前、大会関係者に「本当に楽しみにしておりました」と話し、手話で「ありがとうございます」と伝えられた。皇后さまと愛子さまも「うれしい」と手話を交えてあいさつされた。その後、ご一家は観客席で男子４００メートルメドレーリレーなどに臨む選手に手話で拍手を送られた。