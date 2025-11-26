天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、「デフリンピック」の競技最終日の水泳競技を観戦されました。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、25日午後、「デフリンピック」の水泳競技の会場を訪問されました。ご一家は、国際ろう者スポーツ委員会委員長らにそれぞれ手話で挨拶されました。ご一家は、男女の400メートルメドレーリレー決勝を観戦し、選手らに手話で拍手を送り、応援されました。競技後、観戦したリレーで銅メダルを獲得し