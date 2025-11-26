2025年、プロ野球・セントラルリーグで優勝した阪神タイガースに兵庫県から「スポーツ賞特別賞」が贈られ、11月25日に兵庫県庁で開かれた贈呈式に粟井一夫球団社長、中野拓夢選手会長が出席した。 阪神タイガースの同賞受賞は3回目。兵庫県庁で行われた「スポーツ賞特別賞」授与式 中野拓夢選手、粟井一夫球団社長、斎藤元彦兵庫県知事ら〈2025年11月25日 午前10時20分撮影 神戸市中央区〉斎藤元彦知事から祝福とねぎらいの