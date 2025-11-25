「ゲゲゲのアニメ 『鬼太郎』60年史と70人の言霊」（徳間書店）が2026年1月8日に発売される。 【写真】大判B5サイズ＆400ページ超の圧倒的ボリューム 本書は1968年1月に放送開始して以来、現在も新作が制作され続けているアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』シリーズの55周年を記念して制作された書籍。歴代の作品（第1期ＴＶシリーズから最新作『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』まで）に携わった、おもな関係者のイ