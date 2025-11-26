火葬料金が高騰している問題で東京都と23区は26日、国に対して、自治体が民間企業を指導する権限を明確化するよう法律の改正を要請しました。この問題は、東京23区の9つの火葬場のうち7つを経営する民間企業が、燃料費高騰などを理由に値上げをしているものです。東京都と23区は26日、厚生労働省に対して監督官庁の指導権限を明確にすることや、火葬料金の設定に行政が関与する仕組みを規定することなどを求めて法律を改正するよう