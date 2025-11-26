フランス・パリのルーブル美術館から宝飾品などが奪われた事件で、パリの検察当局は25日、新たに4人を逮捕したと明らかにしました。フランスメディアは、これで全ての実行犯が逮捕されたと伝えています。ことし10月にルーブル美術館で発生した宝飾品などの盗難事件で、パリ検察は25日、新たに4人の容疑者を逮捕しました。逮捕されたのは、パリ近郊出身の38歳と39歳の男2人と、31歳と40歳の女2人です。犯行当時、防犯カメラには、4