来年3月のWBCに出場するベネズエラ代表の主将を、ロイヤルズのサルバドール・ペレス捕手（35）が務めることが決まった。大会公式サイトが24日（日本時間25日）に発表。4大会連続のWBC出場。シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を5度ずつ受賞している強打の捕手で通算303本塁打。21年は大谷と激しい本塁打王争いを繰り広げ、48本塁打で本塁打王と打点王（121）の2冠に輝いた。ベネズエラは前回大会は準々決勝で米国に敗れ