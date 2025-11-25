原田マハの『晴れの日の木馬たち』（新潮社）が12月17日（水）に発売される。 【画像】「小説」と「アート」への愛を込めた原田マハの最新長篇 どしゃぶりの日もある。でも、雨はいつかきっとあがる――。病に倒れた最愛の父を支えるため、倉敷紡績で働く少女すてら。社長の大原孫三郎の知遇を得、贈られた雑誌〈白樺〉で見たゴッホの絵と武者小路実篤のゴッホについての批評に心打たれたすてらは、「ゴッホ