安倍元首相が銃撃され、殺害された事件の裁判員裁判で、安倍氏が旧統一教会の関連団体に送ったビデオメッセージについて、被告が「絶望と危機感、困るという感情だった」と語りました。山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われ、母親が旧統一教会に多額の献金をした影響が裁判の大きな争点になっています。25日の被告人質問で、山上被告は当初「韓鶴子総裁を