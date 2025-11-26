◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２５日、スウェーデン・ファルン）男子個人第３戦（ヒルサイズ＝ＨＳ９５メートル）が行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、合計２３７・５点で７位だった。２３日に今季初勝利を挙げ、ヤンネ・アホネン（フィンランド）に並ぶ歴代６位となる３６勝目を挙げたが、それに続く連勝はならなかった。１回目に９４メートルを飛んで４位。逆転を狙った２