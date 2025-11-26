忙しい日常にほっと一息つきたいとき、自分へのご褒美として最適なのが「プレミアムガーナ 大粒トリュフ」です。ロッテから12月2日(火)に登場するこの限定商品は、ヘーゼルナッツ＆アーモンド、サブレ＆フィアンティーヌの2つのフレーバーが楽しめます。全国のコンビニエンスストアと駅売店で購入でき、パウチデザインで持ち運びも便利！贅沢なひとときを提供します。 ヘーゼルナッツ