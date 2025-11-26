【ファルン（スウェーデン）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ男子は２５日、スウェーデンのファルンで個人第３戦（ＨＳ９５メートル、Ｋ点９０メートル）が行われ、小林陵侑（チームＲＯＹ）が９４メートルと９５メートル５０を飛び、合計２３７・５点で日本勢最高の７位だった。二階堂蓮（日本ビール）は１１位、中村直幹（フライングラボラトリー）は１４位、佐藤幸椰（雪印メグミルク）は２