25日の午後、愛知県日進市で、原付バイクとトラックが出合い頭に衝突する事故があり、原付バイクの男性が意識不明の重体です。 【写真を見る】信号のない交差点で原付バイクとトラックが出合い頭に衝突原付バイクの70代くらいの男性が意識不明の重体愛知・日進市 警察によりますと、25日の午後4時15分ごろ、日進市梅森町西後の交差点で、南向きに走行中の原付バイクと東向きに走行中のトラックが出合い頭に衝突しました。