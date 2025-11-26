熊本県阿蘇地方で震度5強の地震発生 今後1週間は同規模の地震に注意 2025年11月25日午後6時01分頃、熊本県阿蘇地方を震源とする地震が発生しました。この地震により、熊本県の産山村で震度5強を、大分県竹田市で震度5弱を観測したほか、近畿地方から九州地方にかけて震度4～1の地震を観測しています。気象庁によると、地震の規模はマグニチュード5.8（暫定値）、震源の深さは約9kmと推定されています。 気象庁の解説