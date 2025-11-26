26日午前1時1分ごろ、熊本県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、熊本県の南阿蘇村です。【各地の震度詳細】■震度2□熊本県南阿蘇村■震度1□熊本県阿蘇市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震