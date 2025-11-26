J2大分の来季監督に、今季途中まで横浜FCを率いていた四方田修平氏（52）の就任が25日までに決定的となった。四方田氏は札幌（現J2）、横浜FCで3度のJ1昇格に導いた“昇格請負人”。実直な性格と確かな手腕には定評がある。大分はこの日、8月に片野坂監督の後任としてヘッドコーチから昇格していた竹中穣監督が今季限りで退任すると発表。チームは1試合を残して、8勝14分け15敗の16位でJ2残留が決まっている。