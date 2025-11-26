25日午後6時すぎ、熊本県内で最大震度5強を観測する地震がありました。気象庁によりますと、25日午後6時1分頃、阿蘇地方を震源とするマグニチュード5.8の地震が発生しました。この地震で、産山村で震度5強、阿蘇市と大分県竹田市で震度5弱を観測しました。また、午後10時前には阿蘇市や南阿蘇村で震度4を観測するなど繰り返し地震が発生しています。この地震で、阿蘇市では70代の女性1人が転倒し、軽いケガをしました。また、警察