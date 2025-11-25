バイエルンは25日、なでしこジャパンのMF谷川萌々子（20）と契約延長を発表。新契約は2029年6月までとなった。谷川は2024年1月にバイエルンへ加入したが、その後スウェーデンのローゼンゴードへ1年間のレンタル移籍を果たす。そこでリーグ戦20試合で16ゴール3アシストという圧巻の成績を残し、2025年1月にバイエルンへ復帰。武者修行を経た同選手は昨シーズン途中からの合流となったが、リーグ戦とカップの2冠に貢献。谷川のバイエ