中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月25日】中国商務部は25日、輸入牛肉に対するセーフガード（緊急輸入制限）措置に関する調査の期間を再延長すると発表した。商務部は2024年12月27日に公告を出し、セーフガード措置条例に基づいて調査を開始。今年8月6日に期間を11月26日まで延長していた。事案が複雑であるとして、今回は調査期間を26年1月26日まで再延長した。