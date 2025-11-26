赤色灯25日午後2時10分ごろ、東京都町田市の住宅で「母を殺した。介護に疲れた」と110番があった。住人の無職渡部まさこさん（100）が病院に搬送されたが、死亡が確認された。警視庁町田署は殺人の疑いで、同居する長男で無職の真人容疑者（79）を逮捕した。逮捕容疑は25日午後1時ごろ、自宅で渡部さんの口を押さえるなどの暴行を加え、死亡させた疑い。署によると、「その通りです」と容疑を認めている。2人暮らしだった。