セルフネグレクト◆テーマ【セルフネグレクト】食事や入浴・掃除など、生きていく上で必要とされる行為を放棄し心や体の健康が脅かされている状態「セルフネグレクト」。原因はストレスや孤独、家庭環境など様々…昨今、若者にも増えていると言われる「セルフネグレクト」について今夜はDEEPに語らいます。▼フィギュアスケート高橋成美は引退後ご飯を食べる価値がないと感じていた▼半年間引きこもりお風呂も2回しか入らなかった