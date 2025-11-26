Vaundyが、毎週日曜午後6時より放送中のTBS「世界遺産」の新テーマ曲として書き下ろした「軌跡」を本日配信リリースした。今回の楽曲は、ロンドン・Abbey Road Studios にてレコーディングされ、自身でオーケストラアレンジまで手掛けた初の楽曲となる。「世界遺産」公式YouTubeチャンネルには世界遺産の絶景映像とコラボしたプロモーションビデオも公開されているので、ぜひチェックしてほしい。なおVaundyは、12月14日15日にわた