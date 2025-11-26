YENAが、日本オリジナル新曲「STAR! (feat. Hatsune Miku)」を本日配信リリースした。◆YENA 動画本楽曲は、バーチャルシンガー・初音ミクをゲストに迎えたハイブリットソング。一足先に公開されたカバーアートやティザー映像では、2人のキュートさと相性の良さが話題を呼んでいたとのこと。配信開始と同時に公開されたMVでは、リアルとバーチャルが一体となった世界で共演するYENAと初音ミクの姿を見ることができる。2人が出会う