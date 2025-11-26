横浜市内の多目的トイレで、14歳の女子中学生に性的暴行を加えたなどとして大学生の男が逮捕されました。不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県久喜市の大学生・山田琢人容疑者（24）です。山田容疑者は8月6日午前11時すぎ、横浜市旭区の商業施設内にある多目的トイレで、中学2年の女子生徒（14）に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、取り調べに対し、山田容疑者は「間違いありません」と認めてい