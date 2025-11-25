7−9月期の韓国居住者の海外カード使用額が過去最大を記録した。夏の繁忙期を迎えて海外旅行が増え消費規模も大きくなった影響と解説される。韓国銀行が25日に発表したところによると、7〜9月の韓国居住者の海外カード使用額は59億3000万ドルと集計された。これは4−6月期の55億2000万ドルより7．3％の増加で、これまで最大だった2024年7−9月期の57億1000万ドルを上回った。韓国銀行は「海外個人輸入金額は4−6月期と同水準だった