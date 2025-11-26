【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比139.40ドル高の4万6587.67ドルを付けた。雇用を下支えするため、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを継続するとの期待から、買い注文が先行した。