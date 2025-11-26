【新華社北京11月25日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任は25日、訪中したマレーシア国家安全保障会議のヌシルワン事務局長と北京で会談した。王氏は、双方は互いが核心的利益を守ることを支持し、国際的な公平・正義を共に守るべきだと述べ、第2次世界大戦の勝利の成果を守り、いかなる者であれ歴史の車輪を逆転させることを許してはならないと強調した。