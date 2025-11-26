日本百貨店協会が発表した全国百貨店のインバウンドによる10月の売上高は、前年同月比で7.5％増えて546億円（既存店ベース）となり、8カ月ぶりにプラスに転じました。中国の「国慶節」の大型連休が前年より1日長く、また円安の影響もあり、10月として過去最高でした。一方、日中関係の影響については、現時点では確認されていないとし、動向に注視しているとコメントしています。