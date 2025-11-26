中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月25日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は25日の記者会見で、日本政府が同日に、高市早苗首相が「台湾有事」を「存立危機事態」になり得るとした国会答弁について「政府の一貫した立場を変えるものではない」とする答弁書を閣議決定したことに関し、日本が問題の本質に触れないのは、中国が求める発言撤回を意図的に避けようとしているからだと指摘した。毛