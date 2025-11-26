世界中で愛されるアニメ『ドラゴンボールZ』とHIPSHOPのコラボレーションが第4弾を迎え、待望の新作アイテムが登場！今回は「セル編」から、人気キャラクターたちが新規描き下ろしイラストで登場し、ラインナップは12種類、全36種にパワーアップしました。新たなデザインの孫悟空や、トランクス、超サイヤ人ベジータなど、Z戦士たちとの戦いを象徴するキャラが勢ぞろい。 セル編キャラが勢ぞろい！