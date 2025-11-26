群馬県前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員と複数回、ホテルを利用していた問題で、小川市長は自身のSNSで市議会の議長に、退職願を提出したことを明らかにしました。小川市長は「自らの行動に対するけじめをつけることが最善だと判断した」としています。小川市長をめぐっては、これまで続投の意向を示していましたが、市議会の7つの会派は、27日に始まる定例市議会で不信任決議案を提出する方針でした。