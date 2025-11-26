1994（平成6）年11月26日、村山富市首相はクリスマスの飾り付けがされた銀座4丁目付近を散策した。歌舞伎座でのイベントに出席した後、首相の希望で実現。買い物客らと握手し、目抜き通りを約10分間かけて歩き「気分爽快じゃ」。久しぶりにのんびりとしたひと時を楽しんだ。今年10月、101歳で死去した。