Image: Amazon 普段使いはもちろん、旅行や出張時にも活躍する1台。スマートフォンやスマートウォッチの充電に欠かせないモバイルバッテリー。ケーブル不要で、くっつけるだけでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーはやはり重宝しますが、薄くてオシャレデザインのモバイルバッテリーがお得になっています。 MATECH® Qi2 モバイルバッテリーMagOn Watch Slim 5000