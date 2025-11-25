日本テレビ系バラエティ番組『X秒後の新世界 2時間SP』が25日に放送され、新プロジェクト「プリンセス天功埋蔵金探し」が始動した。プリンセス天功今年、「人生を3回遊べるくらい」の埋蔵金を埋めたことを明かしたプリンセス天功。番組が直撃すると、お金、宝石、金塊、土地の権利書、車、ジェット機といった“お宝”を日本国内の6カ所に埋めたことを明言した。番組は、ランダムに選ばれた世界各地のストリートビュー画像から場所