Vaundyの新曲「軌跡」が11月26日に配信リリースされた。 ■オーケストラアレンジも自身で担当 「軌跡」はTBS『世界遺産』（毎週日曜 18時～）の新テーマ曲として書き下ろした楽曲で、ロンドン・Abbey Road Studiosにてレコーディング。自身でオーケストラアレンジまで初めて手掛けた。 『世界遺産」』公式YouTubeチャンネルには、世界遺産の絶景