中国メディアの新浪新聞によると、広東省深セン市と香港の間に位置する出入境検査場の羅湖口岸はこのほど、スカート内に生きた魚229匹を隠して税関を通過しようとした女を摘発した。女が申告せずに生きた魚計229匹が入った二つのビニール袋を隠し持っているのを税関職員が発見した。深セン税関動植物検査検疫技術センターの調べで、流れの速い河川に生息するホマロプテラ属の魚であることが分かった。この魚は中国本土への持ち込み