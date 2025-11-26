オンラインで取材に応じるIPCのアンドルー・パーソンズ会長【ジュネーブ共同】来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは、26日で開幕まで100日。国際パラリンピック委員会（IPC）のアンドルー・パーソンズ会長（48）＝ブラジル＝が共同通信のインタビューに応じ「競技面で史上最高の冬季パラになり得ると信じている」と成功に手応えを示した。―大会の準備状況。「準備は順調。現地の風景は圧巻で、世界に発信するに