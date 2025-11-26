26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万8610円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては49.52円安。出来高は7742枚となっている。 TOPIX先物期近は3305ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.11ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4