タレントの山口もえ（48歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「踊る！さんま御殿!!」（日本テレビ系）に出演。結婚以来、頑なに結婚指輪を拒んでいた夫の爆笑問題・田中裕二（60歳）が、結婚10周年のタイミングであっさりと購入した理由を語った。番組はこの日、「話題の有名人の妻SP」と題し、有名人と結婚した妻がズラリと登場。山口は「今年結婚10周年だったんですね。10年経って夫が『せっかくだから何か欲しいものある