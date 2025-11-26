アイドルグループ・乃木坂46の中西アルノ（22）が、26日発売の『週刊少年マガジン』52号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【別カット】オフ感満載！ほっそり美脚も披露した中西アルノ今回は、中西が色とりどりの秋色に染まる。秋らしいニット姿でほほ笑む様子など、オフ感たっぷりな、2人でまったり秋デートをしているかのようなグラビアとなっている。同号の巻頭カラー漫画は『よわよわ先生』（福地カミオ）。【