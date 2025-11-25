25日午後6時ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する地震があり、巨大な岩に走行中の車がぶつかるなど被害がありました。最大震度5強を観測した産山村から中継です。産山村の県道40号にきています。1時間ほど前にも震度3の地震が発生しました。車の中にいたのですが、ドンという音とともに大きな横揺れを感じました。ここから1キロほど進んだ場所で、道路に落石が確認され、全面通行止めとなっています。警察によりますと、地震発生直