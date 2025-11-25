コアミックスは、「月刊コミックゼノン2026年1月号」を2025年11月25日(火)に発売した。第1巻発売記念で『わたし今日から推しの推し！』が巻頭カラーで登場。少年少女の戦い“亡国決定戦”激化の『列強戦線』が表紙を飾る。1. 次なる目標はフェス参加！武道館へ一歩ずつ！『わたし今日から推しの推し！』が巻頭カラーグループとしてのコンセプトを打ち出し、路上ライブを成功させた隅子たち。次なるライブに出演するため、ノルマで