熊本県で震度5強の地震が発生したことを受け、高市総理大臣は「揺れが大きかった地域はこのあとも揺れる可能性がある」として注意を呼びかけました。【映像】高市総理のコメント「私からは、早急に被害の状況を把握すること、そしてまた、国民の皆様に被害状況も含めてしっかりとお知らせをするということにつきまして指示をいたしました」（高市総理大臣）高市総理は午後7時過ぎに報道陣の取材に応じ、総理官邸の危機管理セン