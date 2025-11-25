東京・足立区で車が暴走し2人が死亡、9人が重軽傷を負った事故で、警視庁は亡くなったのが81歳の男性とフィリピン国籍の28歳の女性だと明らかにしました。【映像】事故現場の様子24日、足立区の国道で車が歩道に突っ込むなどし、2人が死亡し、男女9人が重軽傷を負いました。警視庁は亡くなった2人について、東京・足立区に住む杉本研二さん（81）と、フィリピン国籍の会社員、テスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん