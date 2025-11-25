ボートレース若松の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ若松」が２６日、開幕する。今節から新プロペラ、新エンジンとなり温水パイプが装着される。森野正弘（４０＝山口）は２０２６年前期は２０年前期以来のＡ２降格となるが、今年ここまでの獲得賞金は３５００万円を超えキャリアハイ。３節前の下関Ｇ?・ＭＢ大賞では優出３着と快走。そこから芦屋３着→大村３着と優出を続けている。「（４節前の）蒲郡でＡ１勝負駆けに失