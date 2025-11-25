トランプ大統領が敵視するFBI（＝連邦捜査局）のコミー元長官らに対する起訴が無効と判断されました。【映像】コミー元FBI長官のコメントバージニア州の連邦地裁は24日、偽証罪などに問われたFBI元長官のコミー氏に対する起訴を無効と判断しました。起訴に持ち込んだ連邦検事について、トランプ政権の任命手続きが違法だと指摘しました。「私の裁判に決着をつけた裁判所に感謝している。悪意と機能不全、トランプ政権下の司法