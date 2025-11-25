ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」が２５日、開幕した。上條暢嵩（３１＝大阪）は前半４Ｒに４号艇で出走し、カドから仕掛けて２着。後半８Ｒは１号艇で出走し、コンマ０３のスタートから逃げて勝利。初日２、１着の好発進を決めた。タッグを組む４７号機に関しては「レースしていて余裕があります。安定板が付いた状態としては、かなり良かったと思います。外れた方がいいんじゃないですかね」と好感触だ