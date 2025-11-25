ボートレース蒲郡の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ蒲郡」は２５日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。小池哲也（３６＝大阪）は、予選最終走の６Ｒ２枠で２着。６位で準優に進んだ。「悪くない。出足がいいですね。本体がいいのかも」と６１号機の感触はいい。実は料理好き。「実家が餃子屋なので、餃子が得意」と話し、自慢の一品だ。ただ、それだけではない。「この前も子供たちの遠足の弁当を作った。スイッ