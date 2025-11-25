ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」が２５日、幕を開けた。初日は３Ｒから安定板が装着されてのレースとなり、調整に試行錯誤する選手も見られた。注目の１２Ｒドリーム戦では人気を集めた池田浩二がコンマ０４のトップスタートから慌てず騒がずの快勝劇。「気になるところや悪いところはない。最近走るペラの形で普通に行っている。行き足も全然、問題なかった」。普段は辛口コメントが多い池田だが、今回は